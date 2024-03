Studentessa americana in gita a Firenze si getta nell'Arno: il prof si tuffa e le salva la vita. Paura tra i turisti

Paura a Firenze per una studentessa americana, che si trovava in viaggio d'istruzione con la sua scolaresca in Italia. Ieri pomeriggio intorno alle 18.10 la giovane, dopo essersi seduta su una balaustra sul ponte Santa Trinità, si è lasciata andare all'indietro cadendo nell'Arno.

Immediatamente soccorsa dall'insegnante e da alcuni canottieri presenti sul greto del fiume, la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Santa Maria Nuova per gli accertamenti. I sanitari l'hanno giudicata non in pericolo di vita. Secondo quanto si è appreso, la giovane assumerebbe farmaci antidepressivi. Le immagini, pubblicate su alcune pagine social, sono subito diventate virali.