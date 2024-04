Tre "tigri" della Megabox tra le 30 atlete per la Volleyball Nations League

Ci sono tre giocatrici della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia tra le 30 atlete della nazionale italiana che il commissario tecnico Julio Velasco ha scelto in vista della Volleyball Nations League 2024: Alice Degradi, Gaia Giovannini e Camilla Mingardi.

La Volleyball Nations League quest’anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione: le squadre non ancora qualificate alle Olimpiadi di Parigi (tra cui l’Italia) si contenderanno gli ultimi punti utili del ranking mondiale per accedere ai Giochi. La squadra azzurra al momento occupa la quinta posizione (338,7 punti), ed è la nazionale meglio classificata tra quelle non ancora qualificate. I cinque posti ancora disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale, preso in esame il 17 giugno al termine della fase a gironi della VNL.

Le azzurre esordiranno nella Volleyball Nations League ad Antalya (14-18 maggio) dove troveranno sulla loro strada Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia.

Nella tappa successiva saranno impegnate a Macao (29 maggio – 2 giugno) per affrontare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina.

Nella terza settimana di gioco, in programma a Fukuoka (11-16 giugno), la nazionale femminile scenderà in campo contro Canada, Corea del Sud, USA e Serbia. La Final Eight si disputerà a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno.