Megabox, a Pesaro arriva l'Itas Trentino. ​Giornata dedicata al riciclo organizzata assieme a Marche Multiservizi

PESARO - Domenica 3 marzo alle 17 al Pala Megabox la Megabox Ondulati del Savio ospiterà la Itas Trentino nella partita valida per la nona giornata di ritorno della stagione regolare. In occasione della partita, Megabox Volley e Megabox Group propongono assieme a Marche Multiservizi, Confindustria Pesaro Urbino e Legambiente una giornata di riflessione sul tema del riciclo e, più in generale, su quello della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. Alla partita di domenica saranno presenti all’interno del Pala Megabox alcuni addetti di Marche Multiservizi che accoglieranno gli spettatori che parteciperanno alla raccolta di carta e cartone da riciclare. Raccogliendo un minimo di 2 chilogrammi di carta, ogni spettatore riceverà un premio, a simboleggiare l’adesione all’iniziativa.

Biglietti

La società propone una ulteriore iniziativa per la partita di domenica: acquistando un biglietto a tariffa intera si avrà diritto ad acquistarne un altro al prezzo speciale di 1 euro. Portare un amico con sé non è mai stato così semplice.



La Megabox conserva la posizione in zona play-off: Roma l’ha superata in classifica ed ora è settima, ad un solo punto dalla sesta, Pinerolo. Le tigri inseguono le lupe capitoline a due lunghezze, e mantengono quattro punti di vantaggio su Firenze, nona, e cinque su Casalmaggiore, decima.

Trento è ultima, ma ha mostrato segni di sensibile crescita dopo l’arrivo dell’ex coach della nazionale azzurra Davide Mazzanti. Il calendario della giornata vede Casalmaggiore ricevere la capolista Conegliano, Pinerolo far visita alla pericolante Bergamo, Roma in trasferta a Milano e Firenze ospitare Novara.

La presentazione



Così presenta la partita il libero della Megabox Sara Panetoni: «Di certo è una partita non da sottovalutare, Trento gioca bene nonostante la classifica le penalizzi. Da parte nostra, abbiamo lavorato tutta la settimana per poter mostrare in campo qualcosa di più dal punto di vista mentale che da quello tecnico-tattico rispetto alla partita con Novara».

L’incontro sarà diffuso in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13 DTT) trasmetterà la differita martedì 5 marzo alle 22.