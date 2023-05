Košeleva nuova cittadina di Vallefoglia: «Ho preso la residenza, questa città mi ha cambiato la vita». Il ringraziamento del sindaco Ucchielli

VALLEFOGLIA - Oggi, martedì 9 maggio 2023, il sindaco Palmiro Ucchielli, in qualità di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ha accolto nella nuova Sede Municipale di Montecchio Tat'jana Košeleva giocatrice bielorussa della Megabox Volley che da ieri è diventata ufficialmente con il trasferimento della propria residenza nuova cittadina di Vallefoglia.

Tat'jana Košeleva, 34 anni, 191 d'altezza, atleta di fama internazionale ha militato nelle principali squadre di pallavolo a livello europeo e mondiale, tra cui Dinamo Mosca, Galatasaray e Rio de Janeiro, dalla stagione sportiva 2022/2023 è la nuova schiacciatrice della Megabox Vallefoglia, la squadra di pallavolo femminile di Serie A1 che ha sede nel nostro Comune.

Il ringraziamento

Il Sindaco ha ringraziato Tat'jana per aver scelto di stabilire la propria residenza nel nostro Comune e per darle il benvenuto nella Città di Vallefoglia a nome di tutti i cittadini ha consegnato alla prestigiosa atleta un piatto in ceramica con lo stemma del Comune e il nuovo libro “Vallefoglia, Paesaggio con figure”, recentemente pubblicato.

«Vallefoglia mi ha cambiato la vita, dice Tat'jana Košeleva, e mi ha dato amici, team e supporti fantastici. Posso dire con orgoglio che ora anche io faccio parte di questa comunità e sono felice di poter rappresentare la squadra Megabox e la nostra Città sul campo di pallavolo».

Il Sindaco Ucchielli l’ha ringraziata per le belle parole espresse dicendosi molto onorato di avere una nuova concittadina così famosa che sicuramente contribuirà a portare ulteriore prestigio e notorietà allo sport e a tutta la Città di Vallefoglia.