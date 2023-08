ANCONA- Sofia Raffaeli, campionessa del mondo in carica di ginnastica ritmica e vincitrice lo scorso mese di luglio della World Cup 2023, e la stella della ginnastica ritmica Milena Baldassarri, sono partite alla volta di Valencia, in Spagna, dove da domani prenderanno il via i Campionati Mondiali.

A salutarle e a rivolgere loro un caloroso in bocca al lupo a nome della città, il Sindaco Daniela Ghergo, che le raggiungerà per le finali per rappresentare la città di Fabriano su invito del Sindaco di Valencia e della Reale Federazione Spagnola di Ginnastica. «Milena e Sofia rappresentano il meglio della nostra comunità: due campionesse assolute che coniugano la passione per lo sport e i sacrifici per ottenere grandi risultati con una grande maturità – sottolinea il sindaco Ghergo. Sofia, già qualificata per le prossime Olimpiadi, dovrà difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno, e Milena lotterà anche per ottenere il pass per le Olimpiadi di Parigi». Domani sono in programma le qualifiche di cerchio e palla (le due italiane sono inserite nel gruppo B con inizio alla palla) e alla sera le final eight per l’assegnazione delle medaglie. Stesso schema giovedì 24, con clavette e nastro, con l’aggiunta del verdetto Cio in base all’All Around.