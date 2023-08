Italservice Pesaro , c'è il colpaccio dalla Spagna: in biancorosso per sognare sbarca Miguelin

PESARO – E’ tutto vero: Miguel Sayago Martì, per tutti nel futsal semplicemente Miguelin, è un nuovo calciatore dell’Italservice Pesaro. Lo spagnolo – due volte campione d’Europa con la Spagna, universale classe 1985 reduce da due stagioni al Cordoba e, prima ancora, una vita a El Pozo Murcia che l’Italservice aveva affrontato due volte: in Champions League nel novembre 2019 (ma Miguelin era assente per infortunio) e nel Memorial Nino Pizza del 2018 – è atterrato ieri mattina in Italia all’aeroporto di Bologna, accolto dal Direttore dei rossiniani, Nicola Munzi.

Voci di un arrivo

La voce del suo arrivo in città ieri mattina si è presto diffusa su Whatsapp fra i tifosi, che a quel punto insieme alla società si sono organizzati per dargli il benvenuto a Pesaro, aspettandolo al Ristorante l’Artista – Da Kalle, sul lungomare pesarese.

Così è stato, con la presidente Simona Marinelli e il patron, suo marito Lorenzo Pizza, in prima fila per dargli il benvenuto ufficiale.

«Siamo molto contenti di essere riusciti a completare questa operazione – rivela Patron Pizza -. E’ un giocatore di livello mondiale, un calciatore che ha scritto pagine importanti di storia del futsal internazionale, ha vinto due europei con la Spagna ed è sempre stato ai massimi livelli”. L’Italservice come ci è riuscita? “E’ stata una operazione molto razionale, senza fare follie o spese folli. Il ragazzo ci ha fatto capire che ha pesato molto la credibilità della nostra società. Ha chiesto informazioni a diverse persone in Italia e tutti, ci ha raccontato, gli hanno sottolineato la nostra serietà e la nostra professionalità, per questo ci ha scelti. Ha siglato un biennale, segnale evidente che si vuole fare qualcosa di bello insieme».