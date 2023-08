Lacrime e commozione a Montemarciano per l'ultimo saluto a Luca "Pippa" Fiordelmondo: sulla bara le maglie di una vita

MONTEMARCIANO- Circa duecento persone hanno voluto rendere omaggio a Luca Fiordelmondo, il centauro 52enne deceduto mercoledì scorso dopo un drammatico incidente a Castelfidardo. Nella chiesa di Montemarciano, la sua Montemarciano, erano presenti familiari, amici, colleghi, ex compagni e ex avversari in rappresentanza di tutto il Futsal marchigiano che lo ha apprezzato negli anni con il simpatico appellativo di "Pippa".

LEGGI ANCHE: Quanto dolore per Luca Fiordelmondo, morto in moto: «Mancheranno i tuoi occhi azzurri»

La bara

Sulla bara erano presenti le maglie di tutte le squadre dove ha militato sia come portiere sia come preparatore dei portieri, tra cui quella del Montemarciano C5 con cui ha contribuito attivamente nell'ultima stagione alla promozione dalla Serie C2 alla C1, il massimo campionato regionale.

Tra gli altri, alla funzione hanno preso parte l'ex Ancona Maurizio Zandegù, Paolino Giampaoli e Roberto Osimani in rappresentanza dell'Assoallenatori (Fiordelmondo aveva conseguito il patentino Futsal B nel giugno scorso) e l'ex delegato del Calcio a 5 regionale Giorgio Moretti.