MONTEMARCIANO - La cerimonia funebre per Luca Fiordelmondo si celebra domani alle 16 nella chiesa di San Pietro Apostolo di Montemarciano. Il 52enne era deceduto mercoledì scorso dopo un drammatico incidente a Castelfidardo, quando la sua Yamaha si è scontrata con una Volkswagen Touareg, guidata da una donna ed era finita contro un palo.

Nonostante i tentativi degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo per Fiordelmondo non c’era stato nulla da fare. Pippa (così chiavano Luca Fiordelmondo gli amici più cari ed i compagni del calcio a 5) – dice Luca Catalani, il portiere del Montemarciano Calcio a 5 che era allenato da Fiordelmondo – resterà per sempre con noi: lo ricorderemo ogni volta che scenderemo in campo e dedicheremo a lui ogni vittoria». La camera ardente resterà aperta anche oggi a Torrette.