La Recanatese puntella la difesa: ufficiale il tesseramento di Luca Ricci. L'annuncio sui social

RECANATI - La Recanatese accelera in maniera decisiva l’ampliamento del proprio organico soprattutto in quel reparto in cui fino a questo momento mancava proprio sotto un aspetto numerico. Al centro della difesa è arrivato ufficialmente Luca Ricci, classe ’89 con tantissimi anni di esperienza alle proprie spalle con oltre 400 presenze tra i professionisti. Nativo di Bibbiena, in provincia di Arezzo, è maturato calcisticamente nelle giovanili del Cesena fino a esordire in Serie A con i romagnoli nell’autunno del 2011 collezionando due presenze. Nel suo palmares due vittorie del campionato di Serie C, col Cesena nella stagione 2008/2009 e con lo Spezia in quella 2011/2012. L’anno successivo, in Serie B, è passato all’Ascoli. Quindi è un ragazzo che conosce molto bene già le Marche (ha giocato anche ad Ancona nel 2016-2017, ndr) e ora è pronto a viversi questa nuova avventura alla Recanatese.

