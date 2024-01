RECANATI «Il 2024 è un anno importante per Forza Italia che festeggia i 30 anni dalla sua fondazione. E a giugno c’è un’importante sfida per dare un governo nuovo a Recanati». A parlare è Enrico Fabraccio, commissario cittadino del partito. «Il gruppo di Forza Italia è unito - sottolinea - e dialoga con tutti quegli amici moderati che ritengono che Recanati debba tornare ad essere protagonista nel panorama regionale e nazionale e soprattutto ritorni ad essere una città viva e attrattiva per i suoi stessi residenti».

Fabraccio lancia un appello: «Dobbiamo tornare nei bar, nelle piazze, nei mercati, nei quartieri. Recanati può vantare personaggi illustri di calibro internazionale, Leopardi, Gigli, Brodolini e persino un Papa, Gregorio XII, è sepolto nella nostra cattedrale. Su questo bisogna puntare per rivitalizzare un turismo che oggi langue e per restituire ai recanatesi nuovi stimoli che consentano di ravvivare una città che, purtroppo, oggi somiglia più a un dormitorio che alla terza realtà della provincia di Macerata. Il centrodestra è al governo nazionale, nella Regione e amministra le città più importanti delle Marche. Votare Forza Italia e il centrodestra significa poter aprire un dialogo istituzionale diretto con Roma e con Ancona, per parlare di Recanati e delle sue prospettive. Il chiaro limite di qualsiasi coalizione civica è che non riesce ad uscire dai confini del proprio paese ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti».





L’analisi



«Siamo la terza città della provincia - ribadisce il locale coordinatore di Forza Italia -, siamo conosciuti in tutta Italia e non solo: tornare al governo di Recanati significa completare un progetto fondamentale per il centrodestra. A breve ci saranno molte novità e verrà ufficializzato il tutto. Rivolgo, quindi, un sentito appello a tutti i moderati e liberali che sentono vicino questo simbolo e la storia di Forza Italia: mettiamoci in contatto, lavoriamo insieme per un progetto nuovo perché siamo pronti per tante nuove sfide da affrontare insieme».