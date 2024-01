Marco Mengoni, cancellata la foto profilo da Instagram. Poi l'annuncio: «Ci vediamo domenica sera». Cosa succede?

Marco Mengoni ha eliminato la propria foto profilo da Instagram: cosa sta succedendo? Il cantante sotto il suo ultimo post scrive: «Ci sentiamo domenica sera», ma è solo una cornice a un'altra frase presente all'interno della foto postata: «Niente stadi nel 2024, se vi manco guardate le foto».

Scrive Mengoni pubblicando una sua foto all'interno di un ascensore nel quale è preswnete un QR code che rimanda ai suoi progetti, in cima ai quali si legge un fiero "Go Sinner" per il tennista italiano che sta regalando forti emozioni agli azzurri negli ultimi giorni grazie alla sua partecipazione agli Australian Open.

Mengoni è appena uscito in libreria, lo scorso 23 gennaio, con il libro "Materia, le parole", nel quale, insieme ai ragazzi della scuola Holden, lasciandosi ispirare dai suoi ultimi tre dischi: Terra, Pelle e Prisma, ha dato il via a racconti, poesie e riflessioni legate a ogni singola canzone, permettendo ai lettori di immergersi nelle storie ascoltando le tracce musicali correlate.

Mengoni la partecipazione il 6 febbraio al Festival di Sanremo come co-conduttore della prima serata del festival.