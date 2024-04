Nadal rinuncia a Montecarlo, l'annuncio del campione spagnolo sui social: «Il mio corpo non me lo permette»

Rafa Nadal è costretto a dare ancora forfait. L'ex numero 1 al mondo rinuncia al torneo di Montecarlo. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo sui propri social, sottolineando come le sue condizioni fisiche non gli permettano di scendere in campo.

Forfait di Nadal per Montecarlo: l'annuncio

Il Masters 1000 di Montecarlo si svolgerà dall'8 al 14 aprile a Roccabruna, dove l'anno scorso si è imposto Rublev. La superficie preferita da Nadal, la terra rossa, che però non potrà assaporare, come si apprende dal suo annuncio su Instagram. «Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. Il mio corpo semplicemente non me lo permette. E anche se lavoro duro e faccio il massimo sforzo ogni giorno con tutta la voglia di giocare e competere di nuovo in tornei che sono stati molto importanti per me, la verità è che oggi non posso giocare.

Non avete idea di quanto sia difficile per me non poter partecipare a questi eventi. L'unica cosa che posso fare è accettare la situazione e cercare di guardare al futuro mantenendo l'entusiasmo e la voglia di giocare per darmi la possibilità che le cose migliorino. Grazie ancora a tutti, come sempre, per il supporto e gli auguri!».

Dopo il forfait a Indian Wells e a Miami, Nadal sarà costretto a guardare dal divano anche il torneo del Principato di Monaco che in carriera ha vinto ben 11 volte.