ANCONA Un angolo del Sanzio sarà trasformato presto in “vertiporto”, dedicato a velivoli a decollo verticale come elicotteri elettrici e droni. Lo ha anticipato ieri il direttore di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna, a margine della conferenza stampa di Bruschini sul caso Atim-Aeroitalia. «C’è una società tedesca che sta investendo molto su questo tipo di velivoli e i primi voli degli elicotteri elettrici ci saranno a Parigi in occasione delle Olimpiadi - ha spiegato il manager della società aeroportuale -. Noi intendiamo implementare le potenzialità del nostro aeroporto, rendendolo sempre di più un’infrastruttura polifunzionale, puntando sui velivoli eVtol, a decollo verticale e alimentazione elettrica».

I dettagli

Gli elicotteri elettrici hanno mercato soprattutto come aero-taxi, mentre l’uso dei droni è legato alle potenzialità di sviluppo che arriveranno dall’hub Amazon in costruzione all’interporto della Vallesina, a 6 km dal Sanzio. Il colosso dell’e-commerce ha scelto proprio l’Italia per sperimentare in Europa le consegne dei suoi pacchi con i droni. «Con l’hub di Amazon contiamo di aumentare i volumi del settore cargo, migliorando la nostra posizione tra gli aeroporti italiani - ha spiegato D’Orsogna -. Attualmente siamo al decimo posto, con il nuovo polo logistico saliremo al quinto, subito dietro i grandi scali». Il 2023 si chiuderà per il Sanzio con un movimento di circa 530mila passeggeri, «ma per l’anno appena iniziato, con le nuove rotte, contiamo di poter superare il record del nostro aeroporto, che è di 611mila passeggeri». E nel piano industriale di Ancona International Airport è previsto il raggiungimento del milione di passeggeri «per il 2027». Intanto, ci sono obiettivi più a stretto giro di calendario. «Già dal prossimo mese di aprile - ha anticipato D’Orsogna - tornerà il doppio volo Lufthansa per Monaco, con il primo aereo che partirà dal Sanzio alle 6 e 05 e atterrerà nello scalo tedesco alle 7 e 20. Un collegamento utilissimo con un hub internazionale che è una porta aperta sul mondo».