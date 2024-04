JESI «Scriverò a Trenitalia e Rfi, chiedendo un incontro e l’apertura di un confronto sulla priorità assoluta del tema mobilità in relazione all’insediamento Amazon. Ho raccolto la disponibilità di altri sindaci del territorio a sottoscrivere la lettera». Così il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, a bilancio del nuovo incontro della Consulta per le attività produttive che ha visto riuniti, in Comune, rappresentanze delle associazioni datoriali, di categoria e sindacali e primi cittadini.

In un appuntamento che è stato occasione, per Fiordelmondo, di riferire anche sullo stato dell’arte quanto alle situazioni Cnh e Teamsystem, questione centrale quella legata alla prossima apertura del polo Amazon alla Coppetella e al relativo nodo viabilità sul territorio. Tema tornato ad accendersi negli ultimi giorni dopo l’intervento del presidente jesino di Confindustria Ancona (che si è dal novembre scorso ritirata dalla Consulta) Pierluigi Bocchini. «Ho ribadito in sede di Consulta – dice Fiordelmondo – che sto continuando a sollecitare la Regione per l’avvio di un tavolo di confronto su tutte le questioni aperte intorno all’avvio dell’insediamento Amazon. Quanto a Trenitalia e Rfi, vanno assolutamente coinvolte sotto un doppio profilo, quello del trasporto tanto delle persone quanto delle merci che dovranno raggiungere l’hub della Coppetella. L’integrazione tra treno e trasporto pubblico locale può dare un supporto fondamentale per gli spostamenti delle persone. E per quelli delle merci, è soluzione indispensabile il trasferimento quanto più possibile dalla gomma alla rotaia della loro movimentazione. È possibile farlo e c’è disponibile una infrastruttura adeguata a sostenerlo». Aggiunge il sindaco Fiordelmondo di aver «preso contatto con i sindaci di altri Comuni e territori dove sono già attivi hub delle dimensioni di quello in costruzione a Jesi, invitandoli qui per raccogliere da loro utili dati d’esperienza».

Quanto a Cnh e Teamsystem, assicurato il monitoraggio delle situazioni. In tema Amazon sono le opposizioni a esortare l’amministrazione. «Non si può andare avanti con battaglie ideologiche o di retroguardia – dice Patto per Jesi – il problema va affrontato. L’ipotesi sollevata da Bocchini di un collegamento Interporto - casello A14 di Montemarciano può essere opzione da valutare ma il tema è anche creare un nuovo sbocco stradale sulla S.S.76 e ampliare l’uscita Ancona Nord – Jesi». Jesiamo anticipa la richiesta in Consiglio di «una cabina di regia, serve un tavolo progettuale che a Jesi non c’è e non è stato ancora fatto: l’insediamento Amazon è anche una importantissima occasione per riprogettare il territorio».