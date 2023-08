ANCONA Mancano dodici giorni alla fine del mercato e i tifosi dell’Ancona, ormai da tempo, continuano a chiedersi se Pier Luigi Simonetti rimarrà o meno biancorosso. La risposta al quesito è tutt’altro che scontata. Il giovane centrocampista romano classe 2001, tra i migliori profili emergenti dell’ultima Lega Pro, va in scadenza tra un anno e ha su di sé gli occhi di mezza Serie B.



Le sirene



In origine è stata la Cremonese a chiedere informazioni all’inizio della sessione estiva. Poi si sono inserite nel tempo Reggiana, Ascoli, Perugia (prima dell’esclusione dalla Lega Pro), Cittadella e Brescia. Nessuna di queste, tuttavia, è arrivata a proporre un’offerta degna di nota ai dorici che hanno sempre rispedito al mittente proposte che si aggiravano tra i 100 e 150mila euro.



Tiong non svende



Il presidente Tony Tiong è stato chiaro con il ds Micciola: Simonetti non si svende. Per questo motivo o arriverà una chiamata irrinunciabile dalla B o il ragazzo resterà all’ombra del Conero e rinnoverà il contratto con un importante adeguamento. Considerando che - dai rumors che filtrano - sotto i 350mila euro l’Ancona non sarebbe intenzionata neanche a mettersi seduta intorno a un tavolo, le possibilità che l’ex Piacenza possa rimanere nelle Marche non sono poche. La risposta definitiva arriverà solo alle 20 del 1 settembre quando, all’ interno dell’Hotel Sheraton San Siro di Milano, sarà fissato il gong del mercato estivo. Se dovesse concretizzarsi la prospettiva di una permanenza di Simonetti la tifoseria, lanciando più di un occhio a quanto viene espresso via social, non ne uscirebbe di certo dispiaciuta. Tutt’altro.



Presentazione in vista



In questa settimana saranno svelate tutte le informazioni sulla presentazione ufficiale della squadra alla città. Dalle indiscrezioni che si sono susseguite il vernissage si dovrebbe tenere tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì 30 agosto. Location scelta il Monumento ai Caduti, teatro nel corso degli anni dei grandi festeggiamenti per i traguardi gloriosi dell’Ancona calcistica. Cosa manca per la conferma? Il via libera da parte degli organi competenti per l’ordine pubblico visto e considerato che, pochi giorni dopo, lo stesso luogo ospiterà il concerto dei Tiromancino in occasione della Festa del Mare. Incerta la presenza del patron Tiong che sta cercando di liberarsi da impegni lavorativi per essere presente almeno al battesimo ufficiale dei biancorossi a Chiavari sabato 2 settembre alle 20.45.



Matelica-Ancona alle 11



Per quanto riguarda il programma settimanale, la squadra si allenerà stamattina e domattina alle 10 al Dorico. Mercoledì, ore 17 a Corticella (a porte chiuse), Spagnoli e compagni saranno di scena contro il Trento (girone A di Lega Pro) mentre giovedì e venerdì nuova seduta mattutina al viale della Vittoria alle 10. Sabato l’ultima amichevole del precampionato al Giovanni Paolo II di Matelica nel singolare derby della famiglia Canil. L’orario di gara sarà quello delle 11 di mattina per poi concedere un giorno e mezzo di riposo a tutti i calciatori.