ANCONA «Volevamo offrire il piacere del massaggio tantrico, far sì che i clienti si sentissero a loro agio con il proprio corpo. L’obiettivo non era la stimolazione sessuale». Si è difeso così il 45enne pugliese arrestato dalla Squadra Mobile nell’ottobre del 2019 con l’accusa di aver messo in piedi - con la complicità della moglie - un circuito di prostituzione all’interno di 9 centri massaggi aperti in varie regioni d’Italia.

Uno, nel corso dell’operazione Vishudda, era stato sequestrato sulla Strada Vecchia del Pinocchio. Per la procura, lì andavano in scena massaggi tantrici total body con il tocco hot finale. Sia cliente che massaggiatrice dovevano stare nudi, sul futon, il tipico materasso della cultura giapponese. Per il presunto giro di squillo, oltre al 45enne e alla moglie, sono finite a giudizio altre quattro persone. Donne dai 37 ai 44 anni, ritenute dalla procura le coordinatrici dei centri massaggi dove lavoravano. A vario titolo, le accuse, sono di associazione a delinquere e sfruttamento della prostituzione. Per gli inquirenti, infatti, ogni 100 euro incassati per un massaggio, 40 andavano alla ragazza squillo e 60 a chi coordinava le attività del centro olistico. Per la recluta delle massaggiatrici venivano postati gli annunci sul web.

La pratica

«Quando abbiamo sospettato che qualche ragazza andava oltre le abbiamo allontanate e sostituite» ha detto il 45enne davanti al collegio penale. «Mia moglie? Non gestiva niente, si limitava a fare delle commissioni, come andare in banca». Sulla presunta prostituzione nelle cabine: «Quello che succedeva potevamo dedurlo dalle voci di popolo, ma di fatto non lo sapevamo». Sull’uomo veniva praticato il Lingam: «Non era un massaggio a discrezione dell’operatrice, c’era una sequenza obbligatoria da seguire. Non funzionava così: spogliamoci e mettiamoci le mani addosso» ha continuato l’imputato. Capitava però che il seno della massaggiatrice «toccasse alcune parti del corpo del cliente». «Non ti sentivi una buona massaggiatrice se non portavi il cliente al piacere» la testimonianza di una operatrice, letta ieri in aula dal giudice. Il 45enne: «Era forse un loro parametro, non il mio». Si proseguirà il 12 giugno.