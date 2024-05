SENIGALLIA «Da quando stava con quel ragazzo lei era cambiata. Sono stati più episodi a farmi preoccupare, perché tornava spesso a casa con i lividi. Una volta le ha dato uno schiaffo, un’altra volta mi chiamò il Commissariato di polizia di Senigallia: mia figlia aveva il naso rotto». Per la procura, la frattura era stata causata dall’ex fidanzato della ragazzina, al culmine di un litigio in strada, a Senigallia. Era l’estate del 2021.

APPROFONDIMENTI L'OMICIDIO Cerreto d'Esi, Titti uccisa nel letto con 43 coltellate: niente abbreviato, l’ex rischia l’ergastolo

L’accusa

Per quella lesione (con una prognosi iniziale di 30 giorni), il giovane - all’epoca aveva 19 anni - è finito a processo con l’accusa di lesioni personali. Deve anche rispondere di molestie telefoniche, poiché dopo l’aggressione - sempre secondo la ricostruzione della procura - avrebbe tampinato la ragazzina, 17enne al momento dei fatti. I due, entrambi originari della Vallesina, non stanno più insieme.

Ieri, davanti al giudice Maria Elena Cola, hanno testimoniato i genitori della vittima, in riferimento all’episodio della frattura delle ossa nasali. Stando a quanto emerso, era stato un passante a lanciare l’allarme, dopo aver visto la ragazzina in strada, vicino all’auto del fidanzato, con il sangue che le colava sul viso. Era arrivata la polizia, portando poi la giovane negli uffici del Commissariato. Era stata raggiunta dalla mamma. Inizialmente, la 17enne non avrebbe imputato la frattura al fidanzato. «Non disse la verità per coprire il ragazzo» ha spiegato il papà della giovane, parte civile con l’avvocato Antonio Grassetti.

Un’amica della 17enne: «Mi ha detto che lui le aveva rotto il naso durante un litigio a Senigallia. Ma non solo, lui la minacciava costantemente di morte, diceva che l’avrebbe presa sotto con l’auto. Una volta, a casa mia, l’ha presa per i capelli e poi a schiaffi. Lei aveva paura di quel ragazzo». L’imputato, difeso, dall’avvocato Andrea Boria, respinge le accuse: nessuna aggressione, sarebbe stato un colpo accidentale, peraltro causato dalla stessa ragazzina. Lei deve ancora essere sentita dal giudice: prossima udienza il 23 ottobre.