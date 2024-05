OSIMO Sono tornati ieri da Boston i ragazzi speciali di Frolla, l’ormai famosa cooperativa sociale di Osimo che dà lavoro a diversamente abili creando prodotti dolciari sempre più apprezzati. Pronta a realizzare un bar laboratorio tra la ciclabile Girardengo e il fiume Musone a Campocavallo, Frolla ha avviato anche una partnership in America. Jacopo Corona, uno dei co-fondatori, ha accompagnato quattro dei ragazzi nel Massachusetts.

Il progetto

Al motto “let’s change the world with sweetness” (cambiamo il mondo con dolcezza) è stato avviato un progetto che punta a unire due paesi per sensibilizzare le tematiche di inclusione lavorativa per ragazzi con disabilità. Frolla ha lavorato per una settimana nel laboratorio dell’impresa artigianale dolciaria Collettey's Cookies, dal nome della titolare Collette, ragazza affetta da sindrome di Down. «Abbiamo avuto modo tutti i giorni di visitare i musei e passeggiare per Boston ma -spiega Corona- siamo stati soprattutto impegnati nel laboratorio di Collette. Insieme abbiamo realizzato un biscotto che avvicina i due paesi, un coockie americano senza glutine, proprio per evidenziare il concetto di inclusione, usando burro di arachidi che è il prodotto più venduto negli Stati Uniti». Quattro ragazzi di Frolla hanno quindi messo le mani in pasta insieme a Collette testando poi insieme i prodotti realizzati. «Con lei ci siamo confrontati su come poter sviluppare questa collaborazione nei prossimi mesi. Entro fine anno -rivela Corona- cercherà venire in Italia e ricambiare l’esperienza». Della quale si dice entusiasta: «Boston è una città molto accessibile, specie per le disabilità motorie, con tanta sensibilità sia nei locali pubblici che privati. I ragazzi nonostante la lingua differente sono riusciti ad adattarsi bene, quando si parla con il cuore tutto è più semplice, il linguaggio dell’anima e dell’inclusione è mondiale e comprensibile». C’è stato anche modo di vedere dal vivo una partita dei mitici Boston Celtics di NBA e di visitare il console italiano a Boston, Arnaldo Minuti, che ha chiesto di conoscere Frolla dal vivo per trasformare azioni locali in azioni globali, dando un carattere internazionale a queste iniziative sociali.

L’incoraggiamento

«Continuate a sviluppare attività a Boston anche a livello di responsabilità sociale d’impresa, in una città che si presta molto bene a livello di abbattimento di barriere architettoniche e come visibilità» ha detto il console, facendo i complimenti alla cooperativa osimana. Intanto oggi Frolla sarà protagonista anche a Fano per l’arrivo del Giro d’Italia omaggiandolo con un biscotto ad hoc. Il Frollabus sarà per tutta la giornata nell'area "carovana" per assaggiare il gusto dell'inclusione e dello sport.