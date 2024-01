SAN BENEDETTO Ha aperto gli occhi Jessica Hélene Mattoni, la ginnasta di 33 anni investita la mattina di Santo Stefano insieme a sua madre a San Benedetto nell'incrocio tra via Sgambati e via Ponchielli. Subito le condizioni delle due donne sono apparse critiche, tanto da richiede l'intervento di entrambi gli elisoccorsi della regione Marche, che hanno trasportato Jessica e sua madre all'ospedale di Torrette di Ancona per trauma cranico e politraumi.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Investita da un'auto mentre attraversa la strada, morta mamma di 3 figli

La gioia per il risveglio

La ragazza aveva perso conoscenza, e giovedì 4 gennioa la splendida notizia che arriva dalla sua associazione di appartenenza, la 'World Sporting Academy', dove attualmente è anche istruttrice. Jessica è infatti molto conosciuta, essendo stata la terza ginnasta sambenedettese a vestire la maglia azzurra, dopo i fratelli Pasquale e Giovanni Carminucci; ha partecipato alla serie A1, A2 agli assoluti, al trofeo città di Jesolo, alla Golden league e ai mondiali di Rotterdam. «Vista la diffusione che ha avuto la notizia relativa a Jessica, ci teniamo a chiarire eventuali dubbi e tranquillizzarvi sulla situazione – scrive la 'World Sporting Academy' sulla sua pagina ufficiale -. La mattina del 26 dicembre Jessica e sua madre sono rimaste coinvolte in un incidente con un auto mentre erano di ritorno a casa a piedi. Dopo dieci giorni di preoccupazioni, questo pomeriggio ha finalmente riaperto gli occhi grazie al lavoro dei medici che l’hanno seguita; la strada è ancora lunga per il recupero completo ma questo è il primo passo. Vi ringraziamo per tutto il calore e l’affetto che avete dimostrato a noi ma soprattutto a Jessica». Il padre di Jessica, Jean-Carlo, noto ginnasta e storico istruttore sambenedettese, non ha mai smesso di pregare la Madonna di Loreto, San Giovanni Paolo II e Santa Rita, e dopo la grazia ricevuta riesce solo a dire: «Con il cuore grato rivolti alla Santa Vergine Maria».