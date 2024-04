Beve un frullato proteico e finisce in coma a 19 anni, il dramma di Marta: «Dal 2022 in queste condizioni, non si è più ripresa»

Sono passati quasi due anni da quando la vita di Marta Perez, 19enne di Alicante (Spagna), è cambiata. Il 28 settembre 2022 ha bevuto un frullato proteico che le ha provocato uno choc anafilattico culminato in un coma. A scatenare la reazione è stato il pistacchio contenuto nella bevanda, frutta secca alla quale è fortemente allergica. Oggi, quasi due anni dopo, la sua vita è ancora appena a un filo.

Il malore dopo il frullato

La reazione allergica della ragazza fu quasi immediata e le sue condizioni peggiorarano rapidamente. Marta, curata in un centro sanitario locale, è stata colpita da un arresto cardiorespiratorio che l'ha portata al coma. Successivamente è stata trasferita all'ospedale Virgen de los Lirios di Alcoy e successivamente trasferita in una clinica privata a Valencia dove sta seguendo un trattamento di neuroriabilitazione. I genitori sperano ancora di riavere indietro la Marta di prima e stanno valutando nuove alternative terapeutiche, riporta La Vanguardia. La famiglia ha aperto una raccolta fondi attraverso il sito www.ayudamarta.com per raccogliere i 35mila euro necessari per il nuovo trattamento.