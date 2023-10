Investito sulle strisce pedonali da un furgone: morto primario dell'ospedale a Milano. Il conducente indagato per omicidio stradale

Tre giorni fu investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'uomo, un medico di 83 anni, Tommaso Pignataro è stato investito da un mezzo pesante, un furgone Transit, proprio mentre stava camminando in via Palmanova a Milano. Il conducente, un uomo di 36 anni, si era fermato a prestare soccorso, e la vittima venne trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma dopo tre giorni di coma è deceduto.

Conducente indagato

Come prevede la legge, ora il conducente è indagato per omicidio stradale.

L'anziano, che viveva nella vicinissima via Ronchi, era stato travolto sulle strisce e fu sbalzato a diversi metri di distanza, infatti, arrivò in ospedale in condizioni critiche.

Medico in pensione

L'82enne - che avrebbe compiuto 83 anni a dicembre prossimo - era un medico in pensione. Iscritto all'albo dal lontano 1967, Pignataro era stato a lungo primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Quello dell'ex dottore, però, è solo l'ultimo nome dei morti sulle strade di Milano, dove da inizio anno hanno perso la vita altri 9 pedoni.