Bambino di 5 anni investito da un'auto mentre attraversa la strada: è in gravi condizioni

ANCONA - Paura questa mattina in via Aspio, davanti al campo sportivo, dove un bambino di 5 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Il piccolo è stato portato in gravi condizioni al Salesi, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto attornl alle 10. Sul posto è atterrata l’eliambulanza del 118, intervenuta con l’automedica di Torrette e un mezzo della Croce Gialla di Camerano. Secondo le prime informazioni, il bsmbino avrebbe riportato fratture alle gambe, ma è rimasto sempre vigile. È stato accompagnato in ambulanza al Salesi in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Ancona.