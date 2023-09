FALCONARA Torna a casa e scopre il passaggio dei ladri: rubati i soldi in contanti e un orologio. Il furto si è consumato nella serata di venerdì in un’abitazione di Fiumesino, dove vive una ragazza cinese. Non parlando ancora bene l’italiano, per lanciare l’allarme ha chiesto aiuto a un vicino. È stato lui ad avvisare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, per raccontare del furto subito dalla straniera. Sul posto, per un primo sopralluogo e i dovuti accertamenti si sono portati i carabinieri.

Il sospetto, ancora tutto da verificare, è che i ladri possano essere passati da una finestra. Una volta entrati dentro casa, hanno cercato ovunque, tanto che l’inquilina ha trovato l’abitazione a soqquadro, con tutte le stanze passate in rassegna. I banditi hanno portato via quanto c’era di valore tra le mura domestiche. Nel bottino sono finiti soldi in contanti in corso di quantificazione e un orologio prezioso.



L’allarme è stato lanciato attorno alle 22, quando la donna è tornata a casa. I ladri hanno infatti agito quando l’appartamento era vuoto. Forse, stavano tenendo d’occhio l’inquilina e aspettavano il momento che uscisse di casa per poter colpire con il loro piano furtivo. Che è andato pienamente a segno.