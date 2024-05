TRECASTELLI La lama della macchina rifilatrice gli aveva ferito tre dita della mano sinistra. Il pollice aveva subito l’amputazione, tanto da determinare all’operaio una menomazione permanente della funzione prensile. Per quell’infortunio, avvenuto nel laboratorio della Valli Zabban di Trecastelli il 25 marzo del 2021, sono finiti in tre a processo: l’amministratore delegato dell’azienda, il direttore dello stabilimento e il responsabile di produzione del settore dove lavorava all’epoca l’operaio. Ieri mattina è arrivata la sentenza: il giudice Pietro Renna ha condannato ciascuno degli imputati a scontare otto mesi di reclusione, pena sospesa.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Esagera con l'alcol, non vuol pagare il conto (5 euro) e scaglia il piatto di vetro contro il titolare del locale etnico LA SANITÀ Ancona, il doppio scatto dell’ospedale di Torrette: parcheggio da 1.100 posti e 92 più nell’organico

L’accusa

Dovevano rispondere di lesioni colpose in concorso. All’operaio, parte civile con l’avvocato Domenico Liso, andrà un risarcimento complessivo di 105mila euro. Ieri, il 33enne senigalliese, era presente alla lettura della sentenza. Lavora ancora all’interno dell’azienda, ma ha cambiato mansione: fa il carrellista. In una precedente udienza, aveva raccontato quanto accaduto in quel pomeriggio drammatico, terminato con una corsa all’ospedale per cercare di salvare le dita della mano sinistra, finite sotto la lama della rifilatrice.

Il racconto

L’operaio ha ricordato in aula che aveva iniziato a lavorare con quella macchina «da circa da tre mesi» e che «non ho mai avuto istruzioni su come operare». E ancora: «sulla sega circolare e lungo la sezione di taglio non c’erano protezioni». La macchina serviva a tagliare guaine in agglomerato di gomma. La Valli Zabban, infatti, è un’azienda specializzata nella produzione di membrane bituminose. «Per utilizzare quel macchinario non ho avuto una formazione specifica, non ho seguito un corso e non sono mai stato invitato alla lettura del manuale d’uso. Cosa è successo il giorno dell’incidente? La lama della macchina rifilatrice mi ha tranciato il pollice della mano sinistra». Altre due dite sono state lesionate. L’infortunio ha portato l’Inail a riconoscere all’operaio un indennizzo mensile di 265 euro.

Il decreto

Inizialmente, ai tre imputati era stato inviato un decreto penale di condanna: è stato appellato, quindi si è arrivati a dibattimento. La procura contestava a vario titolo l’avviamento dell’operaio al lavoro «senza una formazione professionale adeguata» e la mancanza «dei sistemi di protezione» adeguati. Tutte accuse rigettate dai diretti interessati, attraverso i loro difensori. Non ci sarebbero state omissioni, nè irregolarità sulla protezione dei dipendenti. Tanto che, è probabile che il processo acceda al secondo grado di giudizio.