«Kate Middleton in coma», palazzo irritato per le voci (false) sulla principessa: ecco come sta davvero

La notizia, falsa, secondo cui «Kate Middleton è in coma» ha scatenato forte irritazione fra i funzionari della corte reale britannica. Secondo queste voci del tutto infondate, emerse su alcuni media scandalistici internazionali, la principessa sarebbe stata in pericolo di vita e addirittura in una condizione di coma nei 13 giorni del ricovero alla London Clinic per un'operazione chirurgica all'addome di natura non precisata. È quanto affermano fonti vicine ai Windsor citate dal Times, mentre Kensington Palace non ha voluto commentare quanto appare come palesemente falso.

Le voci (false) sulle condizioni di salute della principessa

A mettere in giro i pettegolezzi è stata in Spagna la giornalista Concha Calleja nel corso del programma televisivo "Fiesta", parlando di complicazioni per la principessa e medici costretti a intubarla e a metterla in una condizione di coma farmacologico.

Come sta davvero Kate

I problemi di salute di Kate, per il volere espresso da Palazzo, restano coperti da una patina di riserbo dopo il trasferimento dall'ospedale a casa, svoltosi in tutta discrezione fra vetri oscurati e immagini della paziente negate dal protocollo proprio alla morbosa curiosità dei media. Di sicuro, come annunciato in precedenza, Kate ora sta affrontando l'inizio di una convalescenza lunga alcuni mesi, una fase di recupero che la consorte di William trascorre fuori città - lontana dalla minima attività pubblica - nel rifugio dell'Adelaide Cottage, adiacente al castello di Windsor.