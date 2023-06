FABRIANO - Sofia Raffaeli, la ginnasta chiaravallese della Ginnastica Fabriano, ha vinto ieri sera il Campionato Nazionale Assoluto che si è disputato a Folgaria, Trentino, con 134.550 punti. Secondo meritatissimo posto per il Capitano della Ginnastica Fabriano, Milena Baldassarri, che ha ottenuto l’argento con 125.150 punti. Il punteggio è dato dalla somma dei quattro attrezzi: gli stessi che vedranno il duo della società fabrianese nuovamente in pedana oggi quando le atlete si contenderanno i titoli per attrezzo.

I riflettori si accendono ancora sulle campionesse della ritmica che fanno volare Fabriano e le Marche! Il Palaghiaccio di Folgaria ha accolto, in questi giorni, per la quarta volta consecutiva, il Campionato Nazionale Assoluto e la prima prova del Campionato d’insieme di ginnastica ritmica. Per la città della carta sono scese in pedana la campionessa Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) che il Capitano Milena Baldassarri (Aeronautica Militare). Anche in questa competizione le fabrianesi non si sono smentite e hanno subito centrato gli obiettivi, fino al titolo conquistato ieri! Venerdì sera, terminata la prima giornata di gara con cerchio e palla, Sofia Raffaeli si è messa subito in testa alla classifica parziale all-around con il totale di 69.000 punti.

Al secondo posto Milena Baldassarri. Lorjen D'Ambrogio, al suo esordio agli assoluti, ha pagato un po' di emozione al cerchio, ma si è riscattata alla palla, in quindicesima posizione provvisoria. Ieri, invece, clavette e nastro. Poi la somma delle quattro esibizioni non ha lasciato spazio alle altre ginnaste: Sofia è campionessa italiana assoluta, Milena vicecampionessa. Sono sedici in tutto le ginnaste che quest’anno partecipano al Concorso generale individuale, a cominciare dal trio recentemente impegnato al Campionato Europeo composto da Sofia Raffaeli (Fiamme Oro), Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese (Aeronautica Militare). Oltre alla prova individuale, spazio anche la prima prova del Campionato d’Insieme per le categorie Allieve, Giovanile ed Open, con più di cento delegazioni provenienti da tutta Italia.

Mentre a Folgaria l’attenzione è tutta rivolta al Campionato Nazionale Assoluto, la Nazionale Italiana Junior di ginnastica ritmica è impegnata nel Torneo Internazionale “Pharaoh’s Cup”, che si concluderà oggi a Il Cairo. La tre giorni di gare vede l’Italia impegnata con la Squadra Nazionale Junior, alla prima uscita dopo il bronzo con le funi all’Europeo. Nella squadra c’è anche la Ginnastica Fabriano con Gaia Mancini, Lara Manfredi impegnate nella prova individuale.