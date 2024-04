Fabriano, rapporti di vicinato al limite della tensione: denunciata una donna per minacce e lesioni

FABRIANO I poliziotti della squadra mobile di Ancona hanno denunciato una fabrianese che dovrà rispondere di minaccia, ingiuria e lesioni. Il fatto di riferimento è avvenuto nello scorso mese di marzo ed ha visto come protagonisti due famiglie di un condominio fabrianese. I rapporti di vicinato non erano più accettabili da tempo quando una mattina di metà marzo la situazione iniziava a farsi insopportabile per la famiglia occupante il piano sottostante. Alla musica ad alto volume da ore si aggiungeva il rumoroso trascinamento di sedie e tavolo nonché forti colpi da oggetti verosimilmente lasciati cadere dall’alto sul pavimento: tutto al probabile fine di molestare e rendere insopportabile la condizione della famiglia vicina.

L'indagine

La presenza di un genitore anziano e con seri problemi di salute convinceva una donna fabrianese 38enne a salire al piano sovrastante e suonare il campanello di ingresso della vicina rumorosa.

Dopo alcuni tentativi, la vicina, una fabrianese 51enne, apriva la porta ma prima investiva l’interlocutrice con pesanti offese poi la minacciava prima spintonandola poi afferrandola per il collo. Era necessario l’intervento di altri condomini, attirati dalle urla, per interrompere la violenza e distanziare le due donne. La 38enne aggredita, rientrata in casa, accusava, oltre al dolore al collo ed alle braccia, anche un forte stato di agitazione: per questo, veniva accompagnata da parenti presso il Pronto Soccorso. Da lì la denuncia.