Sofia Raffaeli argento agli Europei di ginnastica ritmica: «Non ho dato il massimo. Testa agli Assoluti e ai Mondiali».

ANCONA- Medaglia d'argento per la marchigiana Sofia Raffaelli agli Europei di ginnastica ritmica, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around è stata superata solo dalla bulgara Boryana Kaleyn, che la precede di 1,450 punti (131 contro 129.450). Dodicesimo posto per l'altra azzurra, Alexandra Agiurgiuculese.

LEGGI ANCHE: Disordini al match Ancona-Olbia, puniti anche i tifosi ospiti: ora i Daspo sono 10

La delusione

«Esco da questa gara con una medaglia al collo, ma non ho dato il mio massimo: finchè non raggiunger non la perfezione, anzi quella è difficile, ma la sensazione di aver fatto tutto il meglio in pedana, non sarò soddisfatta. In finale - dice l'azzurra, campionessa del mondo in carica - non ho sbagliato nulla ma ho saltato diversi punti: avevo tolto qualcosa dall'esercizio della qualifica, ma poi in finale ho tolto un pò troppo. Sarebbe bastato rifare la prova della qualifica». Sul futuro: «Ora penso agli assoluti e poi ai Mondiali, dove voglio ripetere quanto fatto lo scorso anno».