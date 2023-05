Europei senior a Baku, Sofia Raffaeli vola in finale (con qualche brivido)

Sofia Raffaeli si è qualificata sia per le finali di cerchio e palle che di clavette e nastro al 39esimo Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica, in scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaigian. Oggi si è svolta la prima fase di qualificazione con cerchio e palla e domani il programma individuale si chiuderà con le clavette e il nastro.

La partenza in sordina

La ginnasta di Chiaravalle, campionessa del mondo in carica, ha iniziato il suo giro un pò in sordina. Con la sua routine al cerchio, montata sulle note di «Psycho» di Herrman, ha totalizzato 31.900 punti a causa di una perdita d'attrezzo costatole più di un punto di penalità. L'azzurra strappa comunque il pass per la prima finale di specialità. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato però non si è abbattuta e ha mostrato tutto il suo talento nella seconda routine. Maestrie, rischi, equilibri e salti artistici valevoli un 33 netto e valido per la quarta posizione dietro alla bulgara Nikolova, alla tedesca Varfolomeev e all'altra bulgara Boryana Kaleyn. Raffaeli al momento occupa la terza posizione parziale nel concorso generale con il totale di 64.900 punti.