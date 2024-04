La marcia di Fabriano Pro Musica e FabriJazz riprende e inizia a tracciare la strada che condurrà all’undicesima edizione della kermesse jazzistica marchigiana. Per il 2024 eventi di portata internazionale e la grande attenzione alla didattica, che da sempre ha caratterizzato i passi dell’associazione fabrianese. Se le date della nuova edizione di FabriJazz, l’undicesima, sono state già annunciate (20–25 agosto), ci saranno molti altri eventi e occasioni di approfondimento della musica e della didattica jazz.

Il ciclo di concerti

Per celebrare l’annuale International Jazz Day, Fabriano Pro Musica organizzerà due giorni (dal 27 al 28 aprile) un ciclo di concerti ai Giardini del Poio, dove si potranno esplorare le forme del jazz attraverso le diverse sfumature che gli artisti porteranno sul palco. Il 27 aprile si esibiranno a partire dalle ore 21 la Passaporto Band che porterà un repertorio costruito attorno alle musiche di Al Jarreau, Gino Vannelli, David Benoit e molto altro ancora. Il giorno successivo, 28 aprile con lo stesso orario, l’esibizione del trio marchigiano The Pier. Gli eventi dell’International Jazz Day fabrianese si svolgeranno con ingresso gratuito. Il 5 giugno uno dei grandi eventi musicali: si esibiranno al Teatro Gentile Joy Calderazzo al piano, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria. Un evento di livello internazionale, che porterà nelle città della carta tre musicisti dalla grande storia e dalle enormi capacità tecniche e compositive. Per il trio di stelle del jazz prevendite già aperte attraverso il circuito Vivaticket (platea 25 euro, altri posti 20, under 18 e over 65 15 euro) e informazioni sul numero whatsapp 3391349396 e sul sito www.fabrijazz.it.

Le Big Band

A ridosso di FabriJazz XI, ci sarà una tre giorni dedicata alla musica delle Big Band. Dal 16 al 18 agosto in piazza del Comune tre eventi gratuiti che porteranno tre big band pronte per animare l’estate fabrianese. Poi, dal 20 al 25 agosto il clou degli eventi estivi di Fabriano Pro Musica, con la nuova edizione della kermesse jazzistica. Lezioni, teoria, studio e musica che tra Giardini del Poio e Relais Marchese del Grillo porteranno in alto il nome della città tra la comunità jazz. «Per l’edizione 2024 del festival FabriJazz – spiega l’associazione Fabriano Pro Musica - abbiamo intenzione di confermare il positivo traguardo di iscrizioni raggiunte e di riconfermare determinate attività e collaborazioni delle passate edizioni. Il corpo insegnanti verrà completato, per il livello avanzato, da artisti nazionali e internazionali». Tutti gli eventi sono co-organizzati con il Comune di Fabriano, in collaborazione con Amat e con il patrocinio della Regione Marche. Main sponsor Fondazione Carifac.

Le lezioni collettive

«Svolgeremo lezioni collettive per singolo strumento, livello base e avanzato – proseguono dall’associazione - lezioni collettive per formazioni jazz. Durante il festival viene sempre costituita una Big Band o jazz orchestra composta dagli iscritti ai corsi. Attiveremo corsi di avvicinamento al jazz per l’infanzia. Tutti gli iscritti indipendentemente dal livello prenderanno parte a masterclass su argomento specifico, sia in modalità di conferenza che riservate a formazioni già costituite o a singolo strumento».