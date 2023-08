Simonetti, spiragli sulla permanenza ad Ancona? C'è l'idea di farlo giocare da esterno di fascia

ANCONA Non è certamente un segreto. L'Ancona aspetta il transfer del Napoli per ufficializzare l'attaccante Antonio Cioffi (02) e cerca l'esterno di destra, tassello mancante per ultimare numericamente il mosaico dei calciatori in vista della prossima stagione. Queste sono le strategie, dichiarate, del club da qualche giorno.

Il documento

Per quel che concerne la punta partenopea, nell'ultima stagione a Pontedera, il ragazzo si trova già a Cingoli dalla scorsa settimana ma di fatto è bloccato in palestra aspettando l'arrivo dell'ultimo documento da parte del club campione d'Italia.

Non appena il suo trasferimento sarà depositato potrà aggregarsi in tutto e per tutto ai compagni. Invece, spostandoci al tassello mancante sulla fascia, le valutazioni da parte del direttore sportivo Francesco Micciola sono molteplici. Compresa una soluzione interna che sta trovando sempre più campo nelle ultime ore.

Il jolly Simonetti

Si tratta del possibile slittamento sulla destra di Pier Luigi Simonetti (01), sia come esterno in un possibile centrocampo a quattro sia come trequartista in una linea a tre a supporto dell'unica punta. Il ragazzo, che fa della duttilità uno dei suoi maggiori pregi, ha già ricoperto il ruolo in alcune circostanze nella scorsa stagione e non avrebbe problemi a re-interpretarlo. Tutto questo, ovviamente, a due condizioni. La prima è che rimanga in biancorosso nonostante l'interesse verso di lui da parte di diverse realtà di B (Cremonese, Reggina e da ultimo con forza il Perugia come scritto ieri) che, tuttavia, non sembrano aver intenzionate a fare follie per accaparrarselo. La seconda è consequenziale. Se Simonetti slitta a fare l'esterno (ruolo dove ora sarebbe presente il solo Barnabà) servirebbe un nuovo innesto in mezzo al campo.

La pista Mezzoni

Restano naturalmente aperte, anche se alcune in chiaroscuro, tutte le piste sondate da Micciola e dai suoi collaboratori. Da Francesco Corsinelli (97) del Gubbio fino a Federico Valietti (99) del Vicenza passando per Alessandro Albertini (94) del Cesena, Marco Somma (02) della Sampdoria e anche per i giovani di proprietà del Sassuolo Matteo Saccani (01) e Yeferson Paz (02). Tutti sondaggi e avvicinamenti ma nessun movimento concreto. Paradossalmente la strada che andrebbe considerata più praticabile è quella legata all'ipotetico ritorno all'ombra del Conero di Francesco Mezzoni (00). Il laterale di proprietà del Napoli, protagonista di una stagione 22-23 decisamente in crescendo, non ha ancora trovato collocazione in B nonostante le timide avances di Bari, Modena e Cittadella. Al momento si sta allenando da solo e, qualora dovesse aprirsi la prospettiva di tornare in Lega Pro, Ancona sarebbe in cima al suo gradimento. E chi di dovere (Micciola, ndr) ne è al corrente.

De Santis e Camigliano

Infine, parlando delle uscite, si sarebbero registrati ammiccamenti da alcuni club di Lega Pro per i centrali dorici De Santis (93) e Camigliano (94). Il primo, come noto, piace alla Recanatese mentre il secondo sarebbe entrato nel radar del Foggia fresco di annuncio come tecnico dell'elpidiense Mirko Cudini. Al momento, entrambi, non sono considerati dall'Ancona in partenza ma da qui alla fine del mercato manca ancora un mese. Tradotto: tutto può succedere.