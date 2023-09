PESARO Vis promossa a pieni voti. Anche dal popolo social che, per sua natura, è esigente come pochi, a Pesaro come in ogni altra zona del pianeta. Nonostante la sconfitta dell’esordio, è stato unanime l’apprezzamento per la prova dei ragazzi di Banchieri a Ferrara, nella tana della Spal. Una prestazione autoritaria, quantomeno alla pari di uno squadrone a priori costruito per vincere, che non ha fruttato punti per alcune decisioni dell’arbitro rivedibili, diciamo così, e anche per colpa della sfortuna, materializzatasi sull’autorete decisiva di un altrimenti impeccabile Tonucci.



Avanti Vis



«Perdere così dispiace davvero - scrive Nicola su Facebook - Prestazione veramente bella, gol annullato regolarissimo e prova da squadra unita e compatta. Bravi ragazzi». «A mio avviso, dalla tv, ci potevano stare due rigori. Con una punta di categoria la Vis può togliersi buone soddisfazioni», gli fa eco Max che è anche un addetto ai lavori. «Io dico che contro la Spal non abbiamo perso - il pensiero di Giovanni - I ragazzi mi hanno davvero impressionato positivamente. Se la Spal è accreditata per la vittoria finale del campionato, noi saremo in grado di lottare ad armi pari su ogni campo. Occorre consapevolezza dei propri mezzi. Ottima difesa attenta ed arcigna, aldilà dello sfortunato autogol di Tonucci che ci può stare, centrocampo di spessore con un Valdifiori più protagonista e tra l’altro con buoni ricambi, attacco che può diventare importante. Dell’arbitro meglio non parlare: imbarazzante».

«Era tempo che non vedevo una squadra con un piglio del genere», il pensiero di Francisco. Se Diego sottolinea la prova dell’americano - leggasi Jack de Vries, entrato nel finale a dare ulteriore verve sull’out di destra a piede invertito - in diversi lodano mister Banchieri, capace di trasformare alcuni giocatori (in primis Pucciarelli, letteralmente scatenato sul campo del Paolo Mazza sabato sera).



«Va bene così»



«Avanti così, mister - Alberto rivolge il suo post direttamente all’allenatore - Abbiamo visto una squadra viva, senza paura degli avversari e dell’ambiente (oltre 7mila spettatori, ndr). Una squadra con personalità e anche qualità. Tutti ingredienti che porterebbero di nuovo entusiasmo in città». E dire che il precampionato non aveva scaldato i cuori del popolo biancorosso, per via di alcuni risultati non esaltanti anche contro formazioni di categoria superiore dinnanzi ai quali, comunque, lo stesso Banchieri aveva ostentato tranquillità. Una prestazione positiva, quella contro la Spal, che ha lasciato tanta rabbia per il risultato non propizio ma che deve portare consapevolezza e aumentare la stima.



Verso l’Olbia



Necessario andare avanti a mille all’ora, dal momento che manca poco all’esordio in casa che poi esordio in casa non sarà. Venerdì sera, a Recanati e non al Benelli dove si stanno ultimando i lavori di rifacimento del manto erboso, la Vis affronterà l’Olbia. E sarà tutto tranne che facile dal momento che i sardi hanno messo a segno la prima grande sorpresa stagionale, battendo domenica nientemeno che il Cesena, altra nobile decaduta con ambizioni di tornare in Cadetteria: decisive le reti del sammarinese Nanni e di Daniele Ragatzu, top player ad ogni latitudine di C. A meno di colpi di scena mancherà ancora Zagnoni, che sta comunque ultimando il percorso di recupero dall’operazione al menisco, in questi giorni si stanno mettendo le basi per l’integrazione degli ultimi arrivati.

Il riferimento, oltre al sopra citato de Vries e al centrocampista Matteo Rossetti che hanno già esordito in biancorosso, nello spicchio finale di partita con la Spal, è al difensore Alessandro Mattioli, giunto a Pesaro nell’affare che ha portato al Cittadella Sanogo, all’attaccante islandese Karlsson e al portiere over Emanuele Polverino. Va detto comunque che a Ferrara si è visto un buonissimo Filippo Neri, estremo difensore under che è uno dei sei prestiti estivi del Venezia. Anche per lui, se il buongiorno si vede dal mattino...