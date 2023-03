ANCONA Vittoria nell’esordio per i Gls Dolphins Ancona che dominano la partita vincendo 40-6 contro i Frogs Legnano. Grande prova della franchigia verdearancio che fin dall’inizio è riuscita a contenere la difesa e l’attacco avversario con delle giocate a dir poco entusiasmanti. Il primo quarto inizia in modo spettacolare per i Gls Dolphins Ancona, con l’intercetto di Kristian Giardinieri che consegna la palla in mano all’attacco marchigiano. Di lì la corsa di Collin DiGalbo fa segnare i primi punti della partita, con l’extra point mancato da Cristiano Brancaccio. Poco dopo i Frogs riescono, grazie a un bel drive e a una deviazione fortuita, a trovare il 6-6 con la ricezione di Melvil Bessin, il kicker sbaglia l’extra point. Collin DiGalbo si fa intercettare ma la palla torna in mano all’attacco marchigiano grazie a un fumble recuperato da Paolo Domenicone.

Ciò dà la possibilità a Vincent Winey di riuscire a mettere l’attacco in una posizione di campo perfetta grazie a una ricezione spettacolare a una mano. E proprio da quel punto, Collin DiGalbo con una delle sue corse, porta la palla in touchdown siglando il 13-6, dopo il calcio realizzato di Matteo Mercuri. Il secondo quarto vede i Dolphins dominare la partita riuscendo a concludere perfettamente con una ricezione di Winey in end zone e un extra point 20-6. Grazie ad un intercetto di Riccardo Petrilli i Dolphins riescono a riprendere possesso della palla senza segnare nessun punto a causa anche del field goal da 30 yard sbagliato da Matteo Mercuri.



Spazi chiusi



Nel terzo quarto è sempre la difesa verdearancio chiude tutti gli spazi ai milanesi e permette all’attacco dorico di segnare con un lancio su Winey, senza però questa volta l’extra point di Raffaele Rotelli per il 26-6. L’ultimo quarto si apre con una bellissima corsa in touchdown da parte del running back Elia Giuliodoro e grzie al calcio messo tra i pali di Matteo Mercuri si va sul 33-6. Nel concludere al meglio la serata ci pensa Karim Giardinieri che si inventa un Pick Six da 85 yard che chiude definitivamente la partita con l’extra point sempre realizzata da Matteo Mercuri 40-6.