Lube pronta all'esordio in Champions: in Repubblica Ceca per vincere ancora

CESKE BUDEJOVICE - È pronta al debutto stagionale in Champions League la Lube Civitanova dopo lo splendido Mondiale per club vinto in Brasile. La squadra guidata da Ferdinando De Giorgi, dopo l’ultimo trofeo posto che mancava nella sua ricca bacheca, si trova a Ceske Budejovice, in Repubblica Ceca, dove oggi alle 18, con diretta streaming su Dazn e radiofonica su Arancia Network, disputerà la gara d’esordio in Coppa dei Campioni. Dopo che la prima sfida, quella con l’Itas Trentino, è stata rinviata al 26 gennaio per permettere alla Lube di partecipare al Mondiale, i biancorossi affronteranno i cechi padroni di casa, che nel primo turno hanno vinto 3-2 a Istanbul contro il Fenerbahce e guidano il girone A con 2 punti. Alle 20.30 si giocherà invece Trentino-Fenerbahce.



Solo il campo ci dirà in che condizioni saranno i giocatori di De Giorgi, alla sesta partita in dieci giorni e ben diciannovemila chilometri percorsi, tra l’andata e il ritorno in aereo in Brasile e i viaggi in pullman. La Lube tocca oggi le 14 partecipazioni in Champions, ben nove consecutive. È campione in carica, come del resto in Italia e nel mondo, e per la terza volta nelle ultime quattro stagioni affrontano i campioni della Repubblica Ceca: nell’edizione 2017 il Dukla Liberec, nel 2019 il Karlovarsko, quest’anno il Ceske Budejovice. Potrebbe esserci spazio per D’Hulst in palleggio, Rychlicki schiacciatore opposto, Anzani e Bieniek al centro, Leal e Kovar schiacciatori ricevitori, Balaso libero.





