L'Ascoli al Del Duca con la Ternana comincia una nuova avventura (pay)

ASCOLI Il campionato 2021-22 sembra finito ieri, sono ancora forti le emozioni che i bianconeri hanno regalato e già si riparte, o meglio il torneo è ripartito con l’ anticipo di venerdì tra Parma e Bari, terminato 2-2. Ieri si sono disputate altre partite, questa sera tocca ai bianconeri di Cristian Bucchi.



Si alza il sipario

Ascoli-Ternana, calcio d’ inizio ore 20,45, apre il sipario al ventiseiesimo campionato di Serie B dell’Ascoli. Ci si aspetta molto dalla formazione bianconera dopo l’esaltante campionato scorso con l’Ascoli arrivato ai playoff. La squadra è stata rimodellata e smussata, Bucchi per la gara di questa sera ha convocato 24 giocatori, non ci sono lo squalificato capitano Federico Dionisi e Atanas Iliev, ormai ai margini del gruppo e in attesa di essere ceduto. Prima convocazione per il neo acquisto Cedric Gondo, mentre è rimasto a casa il terzino destro Alessandro Salvi, per precauzione anche se l’ infortunio è superato, ha recuperato invece Michele Collocolo. Tra i convocati anche Dario Saric, ormai in procinto di lasciare l’ Ascoli per la Cremonese in cambio di Luca Valzania, Si ricomincia da dove si era chiusa la stagione con un Ascoli che punta a consolidare quanto di buono è stato fatto nella scorsa stagione, il che significa puntare nuovamente ad un piazzamento playoff nonostante la competizione sia ancora più agguerrita. Nella lista delle candidate ai playoff ci sono squadre retrocesse dalla serie A e che puntano subito a risalire di categoria.



Iniziare bene

Ma intanto questa sera l’Ascoli davanti a oltre 7000 spettatori cercherà di battere la Ternana e iniziare con il piede giusto il nuovo percorso. Non sarà facile superare gli umbri perché anche loro si sono rinforzati, ci sono anche due vecchie conoscenze bianconere: Francesco Di Tacchio, cresciuto nel vivaio dell’Ascoli e Andrea Favilli, acquistato dalla Ternana solo qualche giorno fa, che ha indossato la maglia dell’Ascoli nella stagione 2017-18. Tutto pronto quindi per la sfida con gli umbri, la prima di un nuovo campionato che si preannuncia avvincente.



Squadra quasi confermata

Per quanto riguarda la formazione possiamo ipotizzare che non si discosti molto dalle precedenti uscite, la gara di Coppa Italia con il Venezia e le amichevoli. Vista l’assenza di Salvi sulla corsia destra di difesa agirà il giovane Donati, nella corsia opposta dovrebbe tornare in campo Falasco, che è stato convocato qui di ha recuperato dagli acciacchi fisici, sulla linea centrale ci sarà la coppia ormai collaudata Botteghin Bellusci. A centrocampo Buchel in cabina di regia, molto probabilmente con la fascia di capitano. Al fianco del giocatore del Liechtenstein ci saranno Saric, per cui potrebbe trattarsi dell’ ultima gara con la maglia numero 30 dell’ Ascoli, e uno tra Collocolo e Caligara, ma non è escluso che il bosniaco possa addirittura partire dalla panchina. Davanti Bidaoui a sinistra, Lungoyi a destra, in mezzo a guidare il reparto ci sarà il nuovo acquisto Gondo che, ricordiamo, non è il cosiddetto uomo d’area, bensì un giocatore che fa salire la squadra bravo nelle azioni di contropiede e ad anticipare gli avversari. Se invece l’ivoriano entrerà a gara in corso, al suo posto verrà schierato Lungoyi con Falzerano a destra.