Recanatese, rebus per il recupero contro il Gubbio: al momento non esiste ancora una data

RECANATI C'è chi ha preferito un'uscita in famiglia o con amici, chi invece pantofole e divano per trascorrere la propria domenica diventata improvvisamente libera causa rinvio della sfida in programma a Gubbio ieri alle 18.30 e rinviata a data da destinarsi per via di alcuni danni provocati dalle forti raffiche di vento alla struttura della tribuna centrale. Al momento ancora non c'è ancora una data, ma quasi sicuramente se ne parla per l'anno nuovo. La Recanatese chiuderà il proprio 2023 con una gara in meno e un bilancio definitivo sul girone d'andata tutto da posticipare.

Il confronto

Non c'è dubbio però, che fin qui il percorso dei giallorossi sia stato altamente entusiasmante.

A sottolinearlo è stato il campo con il gioco professato dalla truppa di Pagliari e dai risultati che ne sono conseguiti. Rispetto all'autunno di un anno fa, emerge indubbiamente un fattore piuttosto importante che sta segnando il cammino dei leopardiani. Riguarda il dato casalingo. L'handicap di aver dovuto esordire tra i pro lontano dal Tubaldi non li aveva di certo favoriti. Una sola vittoria in casa all'andata, se così l'Helvia Recina di Macerata si poteva definire, ha chiamato la Recanatese a compiere un miracolo al ritorno. Tutt'altra storia adesso con un trend di risultati casalinghi positivi.

I fattori

Eccezion fatta per l'ambientamento contro Torres e Lucchese, la Recanatese è riuscita a ottenere ben tre successi contro Spal, Arezzo e Olbia. Altrettanti pareggi, uno di spessore contro il Perugia, e quindi tre sconfitte, l'ultima contro il Cesena che aveva interrotto un'imbattibilità interna che durava proprio da settembre. Sconfitte e pareggi che andandoli ad analizzare, la formazione di Pagliari ha tanto da recriminare e mordersi i gomiti. Errori che appartengono a un percorso di crescita nel quale la Recanatese è ben addentrata e conscia del proprio potenziale. Sembra strano dirlo, ma il Tubaldi può iniziare a essere realmente un fattore per questa Recanatese. Segnali incoraggianti si sono evidenziati soprattutto in un grande momento di difficoltà della squadra, quando nel giro di poco si era ritrovata sotto di due reti contro il Cesena. La spinta del pubblico è stata emblematica, le risposte arrivavano anche dal campo con i giocatori che si erano rimboccate le maniche per provare a compiere una doppia rimonta solo sfiorata. Il trasporto evidenziato, da incitamento e parole forti a sottolineare ogni singola giocata, sia essa positiva che negativa, non erano solite vedersi da queste parti in un settore per tradizione piuttosto pacato come la tribuna centrale. Dalle difficoltà la Recanatese è riuscita sempre a rialzarsi a testa alta e se il dodicesimo uomo iniziasse a fare la propria parte con così tanto trasporto, nel girone di ritorno ne vedremo delle belle. L'occasione capita a fagiolo proprio il 23 dicembre, quando una più che riposata Recanatese aprirà le porte di casa a una Virtus Entella che in questo ultimo turno ha ritrovato il successo battendo con un netto 2-0 il Rimini e ora è a ridosso della zona playoff.

Primavera in campo

Chi è scesa in campo in questo fine settimana è stata la Primavera di mister Dottori. Dopo l'ottimo risultato contro il Pineto, i baby giallorossi sono incappati in una pesante sconfitta per 4-0 contro il Brindisi, alla vigilia fanalino di coda. Passo falso che non compromette l'attuale piazzamento in zona playoff da parte della Recanatese. Pesanti sconfitte anche per le Under 15 e 17 in casa contro il Pescara.