Laura Pausini in concerto a Pesaro: annunciata la data del nuovo tour invernale

Segnatevi la data: 23 novembre 2024, Laura Pausini torna in concerto a Pesaro. Sarà una delle 8 date italiane in mezzo a un tour mondiale. Attesa per i biglietti. Presale Fanclub @laura4u_official: mercoledì 28 febbraio, ore 11.00. General sale: venerdì 1 marzo, ore 11.00. La data di Pesaro è incastonata tra quella di Livorno e quella del Forum di Assago.

I precedenti

Laura Pausini è molto legata a Pesaro tanto da averci suonato nel 2009 e, nel 2013, aver scelto l'astronave per effettuare la data zero del tour.