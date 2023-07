Fano, il ricorso per la Lega Pro discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni. Ufficiale la data

FANO- Il Fano si presenterà il 31 luglio dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni - insieme ad Alcione Milano e Spal - in merito al ricorso presentato contro Figc e Lega Pro legato all'inserimento della Casertana al secondo posto della graduatoria ripescaggi per il prossimo campionato di Serie C. In seguito la società fanese ha già fatto sapere di voler procedere anche dinanzi al Tar (si parla del 2 agosto).

Il dispositivo

"Ricorso presentato dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.

contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e nei confronti delle società Casertana Football Club s.r.l., avverso il provvedimento del Consiglio Federale della FIGC, di cui al Comunicato Ufficiale della FIGC n. 44/A del 24 luglio 2023, con cui è stata formulata la graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, che prevede, nell’ordine, il reinserimento delle società Atalanta Bergamasca Calcio s.r.l (seconda squadra), Casertana Football Club S.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., Gelbison s.r.l. e, al contempo, l’esclusione della ricorrente".