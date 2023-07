Fano, i tifosi contestano il passaggio di proprietà a Mancini. E sui social esplode la protesta

FANO - Uno striscione eloquente contro il nuovo possibile presidente Benedetto Mancini. E' comparso nella notte sul muro dello stadio di Fano, lato spogliatoi, marchiato Panthers. L'operazione messa in piedi dall'attuale presidente granata Alessandro Russo (accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote della società granata e del settore giovanile), vincolata al ricorso avverso il Comunicato della F.I.G.C. n. 44/A che sancisce l’esclusione della società granata dalla graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024, non lascia infatti tranquilli (per usare un eufemismo) i tifosi.

I messaggi

Eloquenti anche i molteplici messaggi di «condoglianze» lasciati dai tifosi, non solo del Fano ma anche di altre squadre alle quali il nome di Benedetto Mancini era stato associato in passato, sulla bancheca della pagina Facebook ufficiale della società fanese all'indirizzo del possibile nuovo presidente. Cosa succederà ora?