Fano, la svolta: accordo preliminare tra Mario Russo e Benedetto Mancini per l'acquisto dell'Alma. L'unica condizione? Il ricorso per il ripescaggio in Lega Pro

FANO - Fano, cambia tutto. L'Alma Juventus Fano pochi minuti fa ha comunicato che nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, il presidente Mario Alessandro Russo e Benedetto Mancini hanno raggiunto un accordo preliminare per la cessione del pacchetto di maggioranza delle quote della società granata e del settore giovanile.

Il ricorso



Non solo: «Condizione vincolante alla cessione di quote, per la nuova proprietà, è il deposito del ricorso avverso il Comunicato della F.I.G.C. n. 44/A che sancisce l’esclusione della società granata dalla graduatoria da utilizzare ai fini della eventuale integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2023/2024».

Subito al lavoro

Ricapitolando: nuova società, nuovo presidente, ricorso per il ripescaggio in Lega Pro.



«Il presidente Mancini e il suo staff - spiega una nota ufficiale - saranno fin da subito operativi per contribuire all’organizzazione sportiva e amministrativa del Club. Si desidera ringraziare per la collaborazione nella trattativa sia l'agenzia Gold Green Sport Management, che l’Avvocato Filippo Corsi di Firenze al cui studio è affidata anche la redazione del menzionato ricorso».

Ma chi è Mancini?

Ma chi è Benedetto Mancini? E' un imprenditore romano che lavora nel settore turistico-termale. Negli anni è sempre stato vicino al calcio. Nel 2017 aveva tentato di acquistare il Latina, nel 2021 è stata la volta del Rieti, nel 2022 del Catania e poche settimane fa il suo nome era stato associato alla Viterbese. Tutte operazioni che non si sono concretizzate. Vedremo se questa sarà la volta buona. Nel frattempo Mancini si è anche candidato alle Comunali di Roma insieme a Michetti con un programma che avrebbe dato maggior risalto - nei suoi piani - allo sport cittadino.