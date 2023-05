Nappello gol dopo 120 secondi: il Fano vince la finale playoff di Serie D Girone F espugnano il Bianchelli di Senigallia

SENIGALLIA - Una pennellata di Nappello, all'alba della partita, colora di granata l'ultimo atto del girone F della Serie D: la finale playoff va al Fano capace di battere la Vigor Senigallia, in casa, 1-0. L'Alma, dopo 4 minuti di recupero, ha potuto appuntarsi sul petto questo ennesimo risultato di una stagione chiusa in crescendo e strappando la rivincita, al Bianchelli, dopo l'1-0 subito al Mancini qualche settimana fa.

Vigor, applausi comunque

Di contro, per la Vigor, solo applausi: la remuntada si è fermata a Montegiorgio, quella di oggi era una finale per molti versi fine a se stessa, senza promozioni in palio, un atto finale di calcio tra due delle migliori espressioni del campionato. E' stata una partita equilibrata scolpita, dopo 120 secondi, da una punzione goniometrica di Nappello. Stadio blindato dopo i Daspo arrivati in seguito agli scontri di Ponte Metauro, alle porte di Fano, in occasione del derby di ritorno. Tutto è filato liscio. Da ricordare sugli spalti, gremiti anche da molte famiglie, uno striscione su tutti: "Basta morti per alluvioni, ma cosa fanno Stato e Regioni?!?"

