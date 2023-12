RECANATI E’ stata rinviata a data da destinarsi la sfida in programma oggi alle 18.30 tra Gubbio e Recanatese e valevole per il penultimo turno del girone d’andata. Le motivazioni risiedono nei danni causati dal forte vento che ha colpito nella nottata tra venerdì e sabato tutto il territorio eugubino e le forti raffiche, proseguite nella mattinata di ieri, hanno causato danni nella parte dell'impianto relativa alla tribuna centrale.

La società umbra si era subito attivata comunicando quanto accaduto alla Lega Pro che, con una nota ufficiale, ha comunicato il rinvio della sfida: “A seguito del sopralluogo effettuato presso lo stadio e della verifica dei danni causati dal forte vento in atto sulla zona, è stato rilevato che l’impianto sportivo non è ritenuto idoneo allo svolgimento della gara Gubbio-Recanatese in condizioni di sicurezza per gli utenti e atleti”. La Lega Pro ha quindi disposto che “la gara Gubbio-Recanatese, in programma domenica 17 dicembre 2023 presso lo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, venga rinviata a data da destinarsi”.

Piani rinviati

La Recanatese aveva appena terminato la rifinitura quando ha appreso la notizia del possibile rinvio. Erano ancora voci. Routine pre gara in cui Pagliari aveva provato anche diverse soluzioni per questa sfida, con diverse assenze e una rosa ancor più corta dopo l’addio di Luca Senigagliesi alla Samb in settimana. Per ovviare a questa situazione, il tecnico aveva convocato per la prima volta in questa stagione il laterale classe 2005 Lorenzo Pesaresi, figlio del vice allenatore Emanuele, che si sta mettendo in luce con la Primavera.

Per sopperire all’emergenza difensiva invece, sarebbe partito con la squadra anche il 2006 Emanuele Topa, già in panchina contro l’Arezzo. Tutto sarebbe ruotato intorno al modulo con cui sarebbe scesa in campo la Recanatese. Pagliari in questo periodo è in fase di sperimentazione, sia per un’emergenza nel reparto arretrato che per uno schieramento congruo degli under. Potrà approfittare di questo rinvio per mettere appunto alcune soluzioni in vista dell’ultimo appuntamento che chiuderà il 2023 in casa sabato 23 dicembre alle ore 18.30 contro l’Entella.

Rientri in difesa

La partita di Gubbio verrà recuperata sicuramente in un infrasettimanale, ma per la Recanatese potrebbe essere anche una buona notizia poiché a gennaio non solo la società interverrà sul mercato per rafforzare e rimpolpare la rosa, ma inoltre mister Pagliari potrà contare nuovamente su Manè e Veltri, rispettivamente terzino 2003 e jolly difensivo classe 2004. Il primo è alle prese con un problema muscolare, il secondo con un infortunio al collaterale patito durante una seduta di allenamento. Due uomini a dir poco importanti per lo scacchiere giallorosso, per qualità e fattore under.

Incontro con Melchiorri

Nella mattinata di ieri infine Federico Melchiorri ha incontrato tifosi e appassionati presenziando alla presentazione del libro del Centenario sulla recanatese presso la Piccola Libreria delle Marche in piazza Leopardi a Recanati. Presente anche Don Roberto Zorzolo, assistente spirituale Csi Marche. L’attaccante ha detto di “essere onorato di far parte di questo capitolo finale così importante per la società e la cittadina di Recanati”. Il bomber ha parlato anche della sua carriera e di tutte le sfide che gli ha messo davanti per superare le difficoltà.