Pinguini Tattici Nucleari, doppia data a Pesaro nel 2024: ecco tutte le tappe del nuovo tour nei palazzetti

PESARO - Doppia data, in aprile, a Pesaro per i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il grandissimo successo live negli STADI 2023 dei il tour "Fake News" non si ferma e continua con "Non perdiamoci mica di vista Fake News Indoor Tour - Palasport 2024".

Le nuove date



Ecco le nuove date annunciate:



3 e 4 aprile 2024 - Jesolo (VE) - Palazzo del Turismo

8 e 9 aprile 2024 - Milano - Mediolanum Forum

16 e 17 aprile 2024 - Torino - Pala Alpitour

23 e 24 aprile 2024 - Pesaro - Vitrifrigo Arena

26 e 27 aprile 2024 - Bologna - Unipol Arena

29 e 30 aprile 2024 - Livorno - Modigliani Forum

2 e 3 maggio 2024 - Firenze - Mandela Forum

7 e 8 maggio 2024 - Roma - Palazzo dello Sport

20 e 21 maggio 2024 - Napoli - PalaPartenope

24 e 25 maggio 2024 - Bari - PalaFlorio

28 e 29 maggio 2024 - Messina - PalaRescifina





Il seccuesso a Campovolo: 80mila persone

Finita la prima parte del tour estivo, che si è conclusa sabato scorso, 9 settembre, alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) con una grande festa insieme a 80.000 persone, e a fronte di una grande richiesta, i PINGUINI TATTICI NUCLEARI annunciano le nuove date che porteranno nei palazzetti FAKE NEWS, disco uscito lo scorso dicembre e già certificato Triplo Platino. Il "NON PERDIAMOCI MICA DI VISTA \ FAKE NEWS INDOOR TOUR - PALASPORT 2024", organizzato e prodotto da Magellano Concerti, vedrà la band sui palchi dei più importanti palasport italiani nella primavera del 2024.



Continua così, in una versione più intima e confidenziale, il tour che quest'estate ha portato i PINGUINI TATTICI NUCLEARI a incontrare fan di ogni età, da nord a sud fino alle isole. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare.



Oltre un miliardo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News (tre volte Disco di Platino) e di RUBAMI LA NOTTE, nuovo singolo uscito a maggio, ai vertici di tutte le classifiche e già certificato doppio Disco di Platino, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica: quello dei Pinguini Tattici Nucleari si è rivelato essere un gioco di squadra più che convincente, che ha portato la band, che da più di due anni colleziona numeri da record, ai vertici di tutte classifiche, regalandole un posto di assoluto rilievo nel panorama musicale nazionale e che ha mosso i primi passi in quello internazionale.