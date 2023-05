L'Italia riabbraccia Juantorena: l'ex Civitanova è il colpaccio del Modena per la prossima stagione

CIVITANOVA- Osmany Juantorena torna in Italia dopo la stagione divisa tra Ankara e Shangai. Non lo farà nella sua Civitanova, dove resta un idolo assoluto, ma ripartirà dal Modena Volley che piazza così il colpaccio per la stagione 2023-2024.

LEGGI ANCHE: Jesi si salva, festa Clementina. Corridonia perde e retrocede. Tutti i verdetti in Serie B1

Il palmares

Nell’incredibile palmares di Juantorena figurano, fra gli altri trofei, 6 Campionati Italiani, 6 Coppe Italia, 3 Champions League e 5 Mondiali per Club. Osmany Juantorena è stato a lungo capitano della nazionale italiana, per la quale ha giocato fino alle Olimpiadi di Tokyo, e con la quale ha conquistato lo storico argento di Rio 2016.