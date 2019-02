Furto nella palestra del campione di volley Juantorena. La star della Lube a caccia del ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto nella palestra “Noi 5 Fitness Club” del campione di pallavolo Osmany Juantorena: lo schiacciatore della Lube e un suo amico inseguono il ladro che, però, riesce a scappare con un misero bottino e a far perdere le sue tracce. Il malvivente ha comunque fatto danni non da poco nella palestra, sul lungomare Piermanni, gestita oltre che da Juantorena anche dall’istruttrice di fitness Sheila Calcina.Il malvivente l’altra sera si è messo in azione intorno alle 20. I proprietari hanno visto che dentro la palestra c’era una persona e sono subito accorsi insieme a un amico. Dopo averlo visto uscire, il campione della Lube e il suo amico si sono messi all’inseguimento del malvivente. Osmany Juantorena cercava di seguirlo al volante della sua macchina, mentre gli altri hanno provato a rincorrerlo, ma dopo poco è sparito nella zona dello stadio. Il bandito ha portato via qualche spicciolo e un tablet; però ha avuto il tempo di rovistare dappertutto, aprendo i cassetti e lasciando tutto in disordine.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che agli ordini del maggiore Enzo Marinelli, sono al lavoro per identificare il malvivente. Il suo blitz in palestra è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza