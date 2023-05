Jesi si salva, festa Clementina. Corridonia perde e retrocede. Tutti i verdetti in Serie B1

ANCONA Sembrava una tavola apparecchiata per offrire alla Corplast Corridonia l'opportunità di salvarsi in corner, invece si è materializzato l'ennesimo harakiri di una stagione ondivaga vissuta nella prima metà su ottimi ritmi per una neopromossa e poi compromessa in un girone di ritorno caratterizzato da prestazioni e risultati troppo discontinui. L'avventura in Serie B1 di Corridonia è così durata soltanto un anno, salvo reintegri, lasciando in bocca l'amaro di un epilogo impronosticabile.

LEGGI ANCHE: Lube, Zaytsev verso i box: Gli esami hanno confermato il trauma alla spalla destra per lo Zar



L'epilogo

La sconfitta per 3-1 maturata a domicilio di un San Damaso già retrocesso e più leggero mentalmente rispetto ad una Corplast contratta e fragile, ha mortificato ogni speranza di playout, favorendo d'altro canto la salvezza diretta di una Pieralisi Jesi che a sua volta ha corso qualche rischio perdendo 3-1 lo scontro diretto di Campagnola Emilia. La classifica del raggruppamento con la quota salvezza più alta (33, mentre negli altri oscilla tra i 19 e i 32), ha finito dunque per condannare le ragazze di Luisa Fusco che hanno chiuso con un bilancio di 29 punti, dopo che la vittoria prestigiosa contro la capolista Bologna aveva riacceso l'entusiasmo.

In salvo

La Pieralisi e Campagnola (appaiate a 33) evitano la pericolosa coda dei playout meritando la permanenza, mentre la Clementina volley ha di che inorgoglirsi per un settimo posto costruito tenacemente dopo aver visto gli inferi. Ultima fino alla vigilia di Natale, la formazione di Castelbellino-Moie ha poi tirato fuori dal cilindro una preziosa e caparbia serie di prove positive, mettendo la ciliegina sulla torta sabato scorso contro Cesena: ennesima vittoria al tie-break (nona su dieci disputati), debutto in B1 anche per la neo 15enne Benedetta Bastari ed invasione di campo dei tifosi a coronamento di una stagione forse ancor più soddisfacente ed epica delle due precedenti in cui era stato sfiorato il traguardo della promozione in A2.

Al riparo

Anche in Serie B2 i titoli di coda scorrono con note dolenti per le marchigiane che accusano ben due retrocessioni. La Centrodiesel Pagliare pur battendosi con orgoglio, ha perso contatto molto presto dal treno salvezza, limitandosi a due successi e cinque punti. La matricola E.M. Company Monturano ha trovato gioco e risultati troppo tardi sotto la guida carismatica di Angelo Mecarelli e di Ludovica Orazi che ha celebrato sabato scorso il suo addio al volley mettendo la firma sul 3-2 contro Potenza Picena: un gruppo di talento che non si è risparmiato nel lavoro nonostante le avversità. Promossa a pieni voti, invece, la Beauty Effect Polverigi, rivelatasi di gran lunga la più competitiva fra le marchigiane, congedandosi con un bel 3-0 su Porto San Giorgio: alla prima esperienza nella categoria, le ragazze di coach Giampieri hanno viaggiato spensierate ad altissima quota nella parte ascendente del torneo, conquistando un lodevole quinto posto che può essere un trampolino di lancio per il futuro.

A corrente alternata ma al riparo dai pericoli con discreto margine, Apav Bcc Fano (36 punti), New System Porto Potenza (33) e De Mitri Carlo Forti Porto San Giorgio (32). Accanto a loro, in autunno, ci sarà in B2 la Sistema X Collemarino e la squadra che vincerà i play-off di serie C dove Lardini Filottrano e Battistelli Blu volley Pesaro sono avanti nella serie di semifinale.