JESI Inutili i soccorsi per Ernestino Schiavoni, 69 anni, deceduto ieri mattina all’interno del suo supermercato Carrefour nel Parco Commerciale Arcobaleno di viale Gallodoro, dopo essere stato colto da malore intorno alle 10. Residente a Castelbellino Stazione, stava lavorando seduto al box informazioni, di fronte all’ingresso, quando improvvisamente si è sentito male accasciandosi.

Le condizioni

Viste le condizioni in cui versava sono stati allertati i soccorsi da una donna che si trovava all’interno del supermercato. «Sono stati momenti concitati – ha affermato una delle presenti – l’ho visto accasciarsi, i soccorritori sanitari sono arrivati subito e hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco per quasi un’ora». Nel frattempo era stato allertata anche l’eliambulanza, che è atterrata nell’elisuperficie della sede della Croce Rossa poco distante. I carabinieri hanno prelevato il medico di bordo e lo hanno accompagnato sul posto. Presente durante i momenti del dramma anche uno dei figli che lavorava con lui nel supermercato, chiamato d’urgenza e arrivato poco dopo l’accaduto. Sgomento, ha assistito praticamente in diretta alla dipartita del padre. Nella comunità di Castelbellino Stazione, dove abitava, la notizia si è diffusa rapidamente tra l’incredulità di molti. Amato e ben voluto da tutti, non era difficile incontrarlo al Bar Luca dove si ritrovava con i suoi amici. Sul posto la Croce Verde di Jesi con due ambulanze e i carabinieri.