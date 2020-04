Coronavirus: Juantorena pilastro della Lube: «Pallavolo senza scudetto? Giusto così»

«La mia squadra era prima, e avevamo lavorato tantissimo per finire la stagione, ma era molto difficile andare avanti. La cosa giusta era chiudere, non aveva senso aspettare un mese e fare magari un playoff a porte chiuse con quattro squadre, solo per soldi. Sarebbe stato tutto falsato». Così il capitano della Lube, Osmany Juantorena, sulla decisione presa dalla Federvolley di decretare definitivamente conclusi - senza assegnazione dello scudetto - tutti i campionati pallavolistici a causa della pandemia di coronavirus. «La nostra salute vale molto di più di un finale di stagione forzato. Meglio fermarsi e provare a preparare bene la prossima».

LEGGI ANCHE:

Pippo Inzaghi, bacio social con la fidanzata Angela: «Non ti darò mai per scontato, tu non farlo con me»

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA