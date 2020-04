Pippo Inzaghi, bacio social con la fidanzata Angela: «Non ti darò mai per scontato, tu non farlo con me»

Primo scambio di dediche d’amore via social fra Pippo Inzaghi e la fidanzata Angela Robusti. L’ex calciatore oggi allenatore e l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” stanno insieme ormai da due anni e, molto riservati sulla loro relazione, non hanno mai esposto la loro relazione.

Il tempo però sembra arrivato dato che dal suo account Instagram Angela ha postato uno scatto che la vede assieme al fidanzato, seguita da una lunga e romantica dedica, a cui lui ha risposto nei commenti: “Il mio amore grande”.

I due stanno trascorrendo la quarantena insieme e questo sembra avergli dato modo di conoscersi ancora meglio: “Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! – ha scritto la Robusti sul social - Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo.

Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore.. Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così..con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo.. ascoltiamo.. e Io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste. #ti amo #riflessioniinquarantena”…”.

