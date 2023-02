Filippo Inzaghi e Angela Robusti, lei confessa: «Non mi piaceva, ha dovuto insistere tanto per convincermi a uscire»

Angela Robusti, compagna di Filippo Inzaghi, si racconta in un'intervista a Il Corriere della Sera dove confessa come ha conosciuto l'ex calciatore di Milan e Juventus, attuale allenatore della Reggina in serie B, e racconta le dinamiche della loro vita familiare. Di professione organizza eventi (con triennale e specialistica in Architettura), racconta di averlo conosciuto circa 6 anni fa.

L'incontro

«Per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle», spiega raccontando il simpatico aneddoto. Confessa poi di non aver mai visto prima di conoscerlo una partita, di essere sempre stata solo appassionata di modo e quindi non sapeva chi fosse. Spiega poi che non era molto convinta all'inizio, complice anche il fatto che avesse 15 anni più di lei: «Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato».

Le nozze

Poi però si sono visti: «È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme». La coppia ha avuto un bambino che ha quasi 15 mesi e un'altra in arrivo tra qualche settimana. Pensano al matrimonio, come ha confessato Angela ironicamente: «Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo».